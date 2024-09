In aanloop naar de verkiezingen van 13/10 adverteren politieke partijen op Ring

In 2020 werd in het Mediadecreet bepaald dat politieke partijen in aanloop naar de lokale en provinciale verkiezingen mogen adverteren op regionale zenders. Sinds de aanpassing van de wet op verkiezingsuitgaven begin januari 2024 is dat decreet ook van kracht. Daardoor kunnen politieke partijen in aanloop naar de verkiezingen van 13 oktober reclame kopen. Dat doen ze ook in onze regio, waardoor je ook andere reclame dan gebruikelijk ziet op jouw zender. Dit staat volledig los van de redactionele berichtgeving door Ring.