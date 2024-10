Beerselse coalitiegesprekken zijn rond: "Samen bouwen aan ambitieus en stevig beleid voor Beersel"

Op 13 oktober haalde de Lijst Burgemeester de absolute meerderheid binnen. Een score die bij burgemeester Jo Vander Meylen als een verrassing binnenkwam. "Dit scenario hadden we niet meteen voorzien, dus hebben we eerst de tijd genomen om dit intern te analyseren," laat Vander Meylen weten in een perscommuniqué. Anderhalve week na de verkiezingen is de kogel door de kerk. "We hebben bewust gekozen om opnieuw met N-VA+blauw aan tafel te gaan, uit wederzijds respect en op basis van het vertrouwen dat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd," klinkt het.

Lijst Burgemeester haalde 15 van de zetels 29 binnnen, maar vond die absolute te krap om alleen te besturen. Daar wordt de coalitie met N-VA+blauw voortgezet. Lijsttrekker Ben Weyts reageert opgelucht. “We bouwen graag voort op de goede samenwerking van de afgelopen jaren met de klemtoon op een sterk Vlaams beleid, steun voor de lokale handelaars en ondernemers en een betere gemeentelijke dienstverlening voor de Beerselaars," zegt Weyts.

Ben Weyts zal weliswaar niet zetelen in het college van burgemeester en schepenen. Die eer valt te beurt aan zijn lijstgenoot Elsie De Greef. Jos Savenberg zal de gemeenteraad voorzitten. Lijst Burgemeester krijgt het leeuwendeel van de schepenambten. Behalve Vander Meylen zullen voor Lijst Burgemeester Sonia Van Wanseele, Eddy Deknopper, Lora Hasenbroeckx, Nele Van Craenem en Christel Hanssens in het college zetelen.