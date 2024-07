Ben Weyts gaat voor burgemeesterssjerp in Beersel: “Alles voor de gemeente geven”

Naast Ben Weyts staat huidig N-VA-schepen Elsie De Greef op de tweede plaats, gevolgd door gemeenteraadsvoorzitter Marc Beling. Blauw-schepen Jos Savenberg staat op de vierde plaats. Voorzitters Joris Verbist (N-VA) en Olivier Lesceu (OpenVLD) duwen de lijst. Weyts is resoluut kandidaat-burgemeester in Beersel.

“Ik ben geboren en getogen in deze gemeente en wil er alles voor geven. Samen met Blauw kunnen we ervoor zorgen dat onze hardwerkende inwoners meer krijgen voor hun geld. Een betere dienstverlening van de gemeente met openingsuren van de loketten buiten de klassieke werkuren maar ook een zwembad, betere sportinfrastructuur, een buurtwinkel in élke deelgemeente en sterkere verenigingen”, zegt Weyts.