Ben Weyts (N-VA) "Ik hoop dat we de grootste partij in Vlaams-Brabant kunnen blijven"

Iets over 10 uur stapt Weyts het stembureau binnen. Weyts oogt ontspannen. Hij hoopt bij te dragen tot een goed resultaat voor N-VA in onze provincie. “Een goed resultaat is dat we het zetelaantal voor het Vlaams Parlement en de Kamer kunnen behouden. Dat is een hele uitdaging, niet makkelijk. We hebben 6 zetels voor het Vlaams Parlement, 5 voor de Kamer. Ik hoop dat we dat kunnen vrijwaren en dat we de grootste partij in Vlaams-Brabant kunnen blijven.”

In afwachting va de resultaten gaat Weyts lopen en viert hij de verjaardag van zijn dochter.

“Mijn persoonlijke ambitie is trachten even goed te doen als vorige keer. Of ik minister van Onderwijs blijf hangt af van toevalligheden. De puzzel moet juist vallen.”