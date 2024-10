Coalitie in Ternat is rond, Ines Swaelens wordt burgemeester: “Positief project alle kansen geven”

De uitslag van de verkiezing van zondag sloeg in als een bom: Voor Ternat won overtuigend met 40,2 procent van de stemmen en kreeg zo twee weken dagen de tijd om een coalitie te vormen. De partij gaat in zee met VooruitGroenXL, dat één zetel veroverde. "De verkiezingsoverwinning was er één van alle inwoners. We zien de krappe meerderheid net als een kracht: ze zal ons dwingen om goed na te denken over elke beslissing en elk voorstel sterk te onderbouwen. Dat leidt tot een stabiel en transparant bestuur", zegt toekomstig burgemeester Ines Swaelens. "De coalitie met VooruitGroenXL biedt een evenwichtige mix van ervaring en vernieuwing."

Beide partijen zijn ervan overtuigd dat de samenwerking een solide basis biedt voor een daadkrachtig bestuur. "De stem van de kiezer voor Voor Ternat is ontegensprekelijk, iedere Ternattenaar moet zich opnieuw gesteund voelen. Ik ben zeer dankbaar dat Voor Ternat vaststelde dat een samenwerking met VooruitGroenXL een garantie is voor een integer, warm en duurzaam beleid. Met de vorming van deze meerderheid durf ik stellen dat de overwinning voor de Ternattenaren nu echt een feit is", zegt Rutger Belsack, lijsttrekker van VooruitGroenXL.

De 30-jarige Ines Swaelens wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van Ternat, een historische stap voor de gemeente. Luc Wachtelaer, Karolien Huylebroek, Anna Parys, Kris De Meuter en Rutger Belsack starten als schepenen. Silke Billens neemt na drie jaar van De Meuter over.