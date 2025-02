Drie jaar oorlog in Oekraïne: "Beelden, geuren en geluiden die je nooit meer vergeet"

"Lange roadtrip"

Mark Demesmaeker is al jaren betrokken bij Oekraïne. Al voor de Maidanrevolutie in 2014 maakte hij als Europarlemantariër deel uit van de bilaterale diplomatie met Oekraïne. Nadien was hij er in de schoot van de OVSE. "Ik heb de hele evolutie gevolgd", zegt Demesmaeker. "De Maidanrevolutie, de hervormingen die daarna gekomen zijn en, natuurlijk ook, de annexatie van de Krim en de oorlog in de Donbas - die al in 2014 begon, dat mogen we niet vergeten - heb ik van nabij gevolgd."

Na zijn afscheid als parlementair, toen de oorlog losbarstte, zette Demesmaeker mee hulplijnen naar het oosten op poten. "We doen wat we kunnen", zegt Demesmaeker. "Tot voor kort was dat vooral via parlementair-diplomatiek werk, onder andere in de schoot van de OVSE . Tegenwoordig probeer ik wat vrijwilligerswerk te doen, als het even kan wat crowdfunding, en zaken naar ginder te brengen die broodnodig zijn. Voertuigen, bijvoorbeeld, en generatoren brengen we na een heel lange roadtrip naar daar."

Volja

Als waarnemer ging Demesmaeker meermaals naar Oekraïne. "Ik was een van de eerste Westerse waarnemers in Bucha, nadat de Russen er weg waren. Dat zijn beelden, geuren en geluiden die je nooit meer vergeet. Rusland viseert heel bewust de burgerbevolking." Hij zag onder andere hoe de Russen doelbewust scholen en bedrijven kapot maakte.

"Niemand gaf in het begin een cent om Oekraïne, maar ze hebben toch stand gehouden. De bevolking is moe en snakt naar vrede na drie jaar oorlog", zegt Demesmaeker. Door historische omstandigheden, zoals de Holodomor, zit 'volja' in het bloed van de Oekraïners. "Dat betekent vrijheid", zegt De Mesmaeker. "De wil om je tegen een tiran te verzetten."

Demesmaekers ervaringen in Oekraïne hebben, maakten hem duidelijk welke houding we moeten aannemen ten opzichte van het conflict. "We moeten de Oekraïners blijven steunen. Het gaat om het principe dat je niet mag toegeven aan een tiran met imperialistische ambities en een onstilbare honger", aldus Demesmaeker.