Drie jaar oorlog in Oekraïne: "Wij zullen de vreselijke ochtend nooit vergeten"

"Wij zullen de vreselijke ochtend nooit vergeten, wij woonden in Izyum", vertelt Svitlana. "Vanaf de eerste dag werd onze stad gebombardeerd door vliegtuigen." Net als bij veel Oekraïners staat 24 februari in het geheugen van Svitlana en haar echtgenoot gegrift.

Haar thuisstad ligt aan de rivier Donets, in de oblast Charkov, werd aan het begin van de invasie bestookt met raketten. tachtig procent van de gebouwen in haar thuisstad, waaronder de school waar Svitlana werkte, werden meteen met de grond gelijk gemaakt. Svitlana kon een schuilkelder bereiken. "Er waren meer dan 200 mensen in de kelder. Er waren oude mensen. Er waren gehandicapten, dieren, kinderen, baby’tjes", vertelt Svitlana. "Vanaf de eerste dagen hadden wij geen elektriciteit, geen water, geen eten, geen medicatie. Moeders moesten de sneeuw opwarmen om water aan hun kinderen te geven."

Drie maanden later kon Svitlana het land ontvluchten met haar man en twee katten. Ze kwam in terecht Halle. "Wij zijn heel dankbaar voor de mensen in België. Wij voelen ons erg gesteund", zegt ze. Svitlana en haar man leren Nederlands en hopen hier werk te vinden. "Wij zullen proberen om een nieuw leven op te bouwen. Alles zijn we kwijt, maar wij hebben geloof en hoop dat de oorlog zal stoppen."