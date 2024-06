Drukke tijden voor vrederechters: “Je stem niet willen uitbrengen is ronduit egoïstisch”

Naast de zoektocht naar voor- en bijzitters voor de kiesbureaus moet Eric Dierickx als vrederechter in Zaventem heel wat vrijstellingen tekenen. “Het aantal is zeker verdrievoudigd tegenover de vorige verkiezingen”, zegt Eric. “Het is de desinteresse in de politiek die alsmaar meer doorsijpelt. Ik vind het een houding die getuigt van weinig burgerzin. Onze regeringen en parlementen staan voor heel uitdagende en moeilijke tijden. Dat je je daar als burger niets van aantrekt, vind ik eigenlijk ronduit egoïstisch.”

Voor anderen geeft de Zaventemse vrederechter zonder aarzelen een vrijstelling. “Politieagenten die van dienst zijn, hun vrijstelling is helemaal gerechtvaardigd. Ook handelaars kunnen niet zomaar hun zaak sluiten”, klinkt het bij Eric. “Ik bekijk geval per geval of ik een vrijstelling kan geven, maar ben wel strenger voor mensen die moeten zetelen. Ik stel dossiers op van zij die aan hun burgerplicht verzaken. Stemmen is de basis van de democratie, dus ik ben daar heel streng op.”

De dossiers maakt Eric vervolgens over aan het parket van Halle-Vilvoorde, die consequent zal vervolgen. “Vaak is men wel milder voor mensen die niet opdagen om te stemmen, maar ik kan niet garanderen dat ze aan een boete ontsnappen. Het parket zal zich vooral richten op de mensen die opgeroepen zijn als voor- en bijzitters en niet komen opdagen”, besluit Dierickx.