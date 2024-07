Ella De Neve trekt provincielijst Open Vld

Voor velen is Ella De Neve geen onbekende. Samen met haar man, Gunther Van Doorslaer, runt ze een plantenzaak met winkel en kwekerij in Meise. Maar ook op politiek gebied is De Neve geen onbekende. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd Ella eerste schepen van Merchtem tot ze in 2016 verhuisde naar de buurgemeente Meise. Momenteel is De Neve lijsttrekker van op de tweede plaats voor Open Vld op de lijst LB+ in Meise en provincieraadslid.

"Met Ella kiezen we om resoluut terug te keren naar de basis", klinkt het bij Open Vld Halle-Vilvoorde. "We vinden het belangrijk om mandatarissen zoals Ella, die zich al jaren inzetten voor provinciaal bestuur, ook te erkennen en hen te laten doorgroeien. Ella is als onderneemster in de regio zeker de juiste vrouw op de juiste plaats om de juiste liberale en economische accenten te leggen."

Voor De Neve was het resultaat van de stemming het laatste duwtje in de rug: “Het idee om de lijst te trekken is langzaam gegroeid. De steun die ik heb gekregen van de leden geeft me nog extra energie om in de campagne te vliegen en de liberalen terug op de kaart te zetten binnen onze provincie.”