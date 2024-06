Eva De Bleeker uit Hoeilaart mogelijk kandidaat-voorzitter voor Open VLD

In de vorige federale regering was Eva De Bleeker staatssecretaris voor Begroting en Consumentenzaken, tot ze na een fout bij de opmaak van de begroting noodgedwongen een stap opzij moest zetten van premier Alexander De Croo (Open VLD).

Nadat Open VLD bij de verkiezingen van juni de grote verliezer werd, overweegt De Bleeker zich nu kandidaat te stellen als voorzitter van de partij. Daarvoor zou ze een groep partijgenoten bijeen willen brengen om dat kandidaat-voorzitterschap als een team te dragen. Bovendien sluit De Bleeker niet uit dat zij zelf dan kandidaat-voorzitter moet zijn. “Het zou ook iemand van dat team liberalen kunnen worden,” klinkt het.

Open VLD scoorde in onze provincie een pak minder slecht dan in de rest van Vlaanderen. In De Bleekers thuishaven Hoeilaart en in Overijse waren de liberalen op 9 juni zelfs de grootste partij.