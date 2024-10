Eva Demesmaeker stunt opnieuw in Halle en springt over lijsttrekker Mark Demesmaeker: N-VA is aan zet

N-VA kon de Halse kiezer bekoren, goed voor 32,9 procent van de stemmen. Eva Demesmaeker verzamelde 2.858 stemmen achter haar naam, lijsttrekker Marc met 2.590 iets minder en dus is de teerling geworpen. N-VA klimt van 11 naar 14 zetels en is nu aan zet. Vooruit, de partij van aftredend burgemeester Marc Snoeck is vandaag de tweede grootste partij in Halle en goed voor 22,8 procent van de stemmen. Voormalige coalitiepartners cd&v en Groen zijn respectievelijk goed voor 14,8 en 6,5 procent van de stemmen.