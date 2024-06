Francken: “Centrumrechts beleid met De Wever als premier”

“We gaan proberen om de grootste proberen te blijven. Als iedereen zijn verstand gebruikt, denk ik wel dat het goedkomt”, zegt Theo Francken. “Wat als dat niet zo is? Dan is dat ook maar zo. De kiezer heeft altijd gelijk. Dan zullen we nog harder werken.”

Waar N-VA vorige legislatuur uiteindelijk niet in de regering belandde, liggen de ambities deze keer anders. “Vivaldi moet weg, want het was een slechte regering voor de Vlamingen. Er moet een centrumrechts alternatief komen waar N-VA het voortouw moet nemen, met Bart als premier”, aldus Francken.