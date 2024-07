Groen Lennik maakt lijst bekend: “Stempel blijven drukken op het beleid.”

Na meerderheidspartij cd&v en oppositiepartij Lennik Kwadraat vorige week kondigt nu ook Groen Lennik hun lijst aan. Groen is naar eigen zeggen tevreden met het werk dat ze de afgelopen zes jaar geleverd hebben in Lennik. De gemeente investeerde namelijk in 7 nieuwe natuurparken en rustplekken om de leefbaarheid te verbeteren. Groen Lennik hoopt dan ook hierop verder te bouwen.