Groen Londerzeel onder de vlag van Pro1840 naar de kiezer

In Londerzeel gaan meerderheidspartij Groen en oppositiepartij Pro1840 samen naar de kiezer. “We verenigen onze progressieve krachten en stappen mee in het verhaal van Pro1840, omdat het politieke landschap in onze gemeente te versnipperd is,” verklaart Lien Eeckelaers, voorzitter van Groen Londerzeel. “Er moet meer samengewerkt worden aan de toekomst van onze gemeente.”