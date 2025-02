Groen uit kritiek op provinciebestuur: "Blinkt echt uit in vaagheid"

Groen-fractieleider Tie Roefs is scherp voor de beleidsverklaring van de provincie. Twee weken geleden stelde de provincie 30 ambities voor die het de komende weken wil realiseren, maar die vindt Roefs te vaag. “De nota stelt dat we willen inzoomen op de kerntaken, maar men heeft er wel het raden naar wat die kerntaken zijn. Want de beleidsverklaring blinkt echt uit in vaagheid.”

Met name hekelt Roefs het waterbeleid. “Men spreekt opnieuw over waterrecreatieve elementen, terwijl we toch allemaal heel duidelijk hebben gehoord dat de Vlaams-Brabander zwembaden wil", zegt Roefs. "Er wordt ook verwezen naar een overleg met Vlaanderen waar de provincie het heeft over het beheer van de waterlopen in onze provincie. De vraag is, gaat dat dan over waterschappen die Vlaanderen wil initiëren. We hebben er het raden naar.”

Volgens gedeputeerde Gunter Coppens is het nog te vroeg om concreet op het beheer van de waterschappen in te gaan. “De uitkristalisering en het detailleren van het geheel is een oefening die de komende maanden moet gebeuren", zegt Coppens. "We zijn samen met Antwerpen de enige provincie die een beleidsverklaring heeft opgesteld, waar we tenminste zeggen wat onze principes zijn. De andere provincies hebben dat niet.”

“Waar Vlaanderen of andere instanties geld voor uittrekken, daar gaan wij dat niet meer doen. Daar moet je eerlijk in zijn. Maar je kan wel inzetten op andere taken. Waterrecreatie, waterlopen, fietssnelwegen, toerisme. Dat zijn kerntaken waar onze richting naar uit gaat. Maar er zijn heel wat kleinere zaken waar discussie over zal gaan. Maar het is misschien te vroeg om nu al te zeggen, we gaan daar die of die richting uit," aldus Coppens.