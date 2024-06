Halse Eva Demesmaeker krijgt vanop 7de plaats vierde N-VA-zitje in Kamer: "Enorm gelukkig"

“Ik ben enorm gelukkig. Ik had niet verwacht verkozen te zijn vanop de zevende plaats. Dat maakt me misschien wel nog het meest gelukkig, dat ik dat heb kunnen doen. Het geeft me vertrouwen om mijn mandaat op te nemen”, aldus Eva Demesmaeker.

Demesmaeker is al vijf jaar gemeenteraadslid in Halle en wil in de Kamer inzetten op migratie. Haar hoge aantal voorkeursstemmen verklaart ze door “haar jeugdigheid en positiviteit”.