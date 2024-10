Hoe zijn de kaarten in de faciliteitengemeenten geschud?

De nieuwe kieswetgeving zet de uitzonderingspositie van de zes faciliteitengemeenten rond Brussel nog eens extra in de verf. Waar de rest van Vlaanderen stemde voor vertegenwoordiging in de gemeenteraad, stemden de inwoners van de zes faciliteitengemeenten rechtstreeks voor de schepenen en de leden van het Vast Bureau van het OCMW. In Vlaanderen is er een semiautomatische benoeming van de burgemeester, maar in Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem duidt de gemeenteraad de burgemeester aan.

Wie mag zich vanaf januari 2025 schepen noemen? Wie is verkozen in het vast bureau? Wij zetten de situatie in de faciliteitengemeenten op een rij.