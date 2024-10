Roel Leemans: "er is een verbinding gekomen tussen de twee taalgemeenschappen"

Het was kantje boord. Enkele weken voor de verkiezingen sneuvelde Activ, de lijst waarvoor Roel Leemans uitkwam. "Active was de kleinste lijst. Dan moet je op een bepaald moment toegeven dat je niet genoeg mensen op een lijst krijgt," zegt Leemans, "maar ook niet genoeg mensen warm kan maken om een sterk verhaal of met een sterk verhaal naar de kiezer te gaan."

Gelukkig viste Yves Ghequiere van LB Leemans weer op. "Ik heb het me nog geen minuut beklaagd," zegt Leemans. Vanop de zevende plaats verzamelde hij voldoende stemmen om een schepenambt binnen te rijven. Zo wordt hij de eerste Nederlandstalige schepen in vijftig jaar.

"Ik denk dat we daar alleen maar fier over kunnen zijn," zegt Leemans. Hij ziet de taalgroepen naar elkaar toegroeien in Linkebeek. Daar zit het gemeenschapscentrum van vzw De Rand ook voor iets tussen: "we zitten hier nu in de Moelie, Vlamingen komen natuurlijk hier over de vloer, maar ook heel veel Franstaligen en anderstaligen."