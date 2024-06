Jo Vally wordt lijstduwer van LB+: “Luisteren, denken en doen”

De voorbije maanden praatte Jo Vally met verschillende partijen. Hij kiest nu voor omwille van twee redenen voor LB+. “Om te beginnen is onze ex-burgemeester Roger Heyvaert ook kandidaat op LB+. Hij is een jeugdvriend en ik ben met hem al vele jaren bevriend. Ze zouden het me in de gemeente ook kwalijk nemen, moest ik met een andere partij opkomen.”

Daarnaast vind Vally het niet belangrijk om in onze gemeente een partijkleur te gaan kiezen. “Daarom ook dat ik voor de Burger LB+ kies, als onafhankelijke en als lijstduwer onderaan. Ik vind overigens dat er op gemeentelijk vlak eigenlijk maar één lijst zou moeten zijn met alle namen van kandidaten van alle partijen op. Diegene met de meeste stemmen wordt dan burgemeester, wie de tweede meeste stemmen heeft wordt eerste schepen en zo ga je verder. Dan is iedereen tevreden en dan ga je na de verkiezingen ook niet meer tegen komen dat er een burgemeester komt waarvan de mensen zeggen dat ze er niet voor hebben gestemd.”

De komende maanden gaat Jo Vally samen met Roger Heyvaert de boer op en campagne voeren. Mijn slogan is ‘luisteren, nadenken en doen’. Maar om dat te kunnen doen, moet je natuurlijk ook de macht hebben. Daarom vragen we nu aan de kiezers een mandaat om iets te kunnen verwezenlijken. Waar ik wel belang aan hecht, is dat ik nooit iets ga beloven. Ik zal liever zeggen: ik ga mijn best doen. Beloven en daarna moeten zeggen: het lukt niet, dat is niet zo tof.”

Wat houdt Jo Vally in zijn gemeente bezig? “De thema’s cultuur en feestelijkheden zijn op mijn lijf geschreven, daar ik wil ik natuurlijk voor gaan”, zegt Vally. “Maar het is niet alleen feesten, het is ook belangrijk dat je iets kan doen veranderen. De straten liggen er hier zo vuil bij. Ook het verkeer vind ik belangrijk, net als de jeugd en de ouderen. Kortom: ik zal veel naar de mensen luisteren, nadenken en doen.”