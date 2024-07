Kristof De Cuyper trekt lijst Team Pepingen: “Ervaring en vernieuwing bundelen”

De afgelopen legislatuur hadden de drie partijen samen 7 van de 15 zetels in de gemeenteraad in Pepingen. Ook voor de toekomst zien ze dezelfde prioriteiten en dus was het logisch om de krachten te verenigen. Team Pepingen schuift eensgezind Kristof De Cuyper uit Heikruis naar voor als kandidaat-burgemeester, Hanneke Agneessens uit Beert bekleedt de tweede plaats en Peter Van Cutsem uit Bellingen op drie.

“We bundelen ervaring met vernieuwing”, klinkt het bij Team Pepingen. “Onze samenwerking is een optimistische keuze. Het is hoog tijd voor degelijk bestuur, transparant beleid, samenhorigheid, partnerschap en echte inspraak van de Pepingenaren. We geloven in de kracht van ideeën en de sterkte van mensen die positief naar de toekomst kijken.”