Lien Casier van CD&V Plus in Merchtem: "Verwijzing naar oppositie komt enorm hard aan"

“Het komt enorm hard aan. We hadden er volle vertrouwen in om verder te kunnen werken, want we hadden mooie zaken gerealiseerd” aldus Casier.

“Uiteindelijk wilden we tijdens de onderhandelingen niet zakken naar één schepenzetel. We hebben momenteel twee schepenen en de gemeenteraadsvoorzitter. We wilden dat laatste opgeven, maar nog een schepen afgeven, konden we niet. Dan zou de verhouding niet meer kloppen. De kiezer heeft ons tenslotte beloond. We gingen van vier naar vijf zetels.”

Hoge score

Lien Casier haalde zelf een hoge persoonlijke score met 952 voorkeurstemmen. In 2018 waren dat er nog 762, toen was er wel nog opkomstplicht.

In de Merchtemse gemeenteraad zetelt naast CD&V Plus (5 zetels) ook Pro Merchtem (7 zetels) op de oppositiebanken. LVB (9) en N-VA (4) vormen de nieuwe coalitie met een nipte meerderheid van 13 op 25 zetels. Groen verliest haar enige zetel en Vlaams Belang haalde eveneens geen zetel.