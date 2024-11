Lijst van de Burger doet aanvraag voor hertelling stembiljetten gemeenteraadsverkiezingen

LVB – Lijst van de Burger vraagt in eerste instantie een hertelling aan van de stembiljetten. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen was er in Pepingen een opkomst van 74,8%, goed voor 2.672 stemmen uitgebracht in 7 stembureaus en geteld in 3 telbureaus. Er waren 44 blanco of ongeldige stemmen. LVB behaalde 1.309 lijststemmen. TEAM Pepingen, het samengaan van cd&v, N-VA en DVP haalde nipt 10 lijststemmen of 0,37% meer.

"Een dergelijk miniem verschil is ongezien en rechtvaardigt een controle van de resultaten. Bovendien gaf meer dan een derde van de Pepingse kiezers een voorkeursstem aan huidig burgemeester Eddy Timmermans (828 in het totaal). In de top 10 van voorkeursstemmen in Pepingen vinden we zes LVB-kandidaten terug. LVB – Lijst van de Burger kon als enige partij in Pepingen met 8,2% groeien. Het beleid dat Pepingen vandaag financieel gezond maakt en stabiliteit en toekomstperspectief bracht, werd duidelijk beloond. Tegenover iedereen die ons het vertrouwen gaf en tegenover alle Pepingse kiezers, nemen we onze verantwoordelijkheid op om zekerheid te scheppen over een correct verkiezingsresultaat," klinkt het in een persbericht.

Volmachten

Lijst van de Burger tekent ook bezwaar aan tegen enkele onregelmatigheden die zich voordeden in aanloop naar en tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen. Volgens het nieuwe kiesdecreet is het verboden om stemmen te ronselen. "Maar er werd aan Pepingse kiezers actief vervoer aangeboden van en naar het kieslokaal. Dat werd niet ingetrokken, ook niet toen in de media verscheen dat het nieuwe kiesdecreet dit niet toelaat," stelt LVB. "Bovendien stellen we, bovenop een resem geruchten, enkele concrete gevallen van volmachten ronselen vast bij ouderen in de woonzorgcentra. In een aantal stembureaus is er dan ook opvallend meer met volmachten gestemd. In totaal werden er in Pepingen 98 stemmen uitgebracht via volmacht. Gezien het minieme verschil van 10 lijststemmen weegt het belang van deze stemmen wel degelijk door in het verkiezingsresultaat."