Lijstrekker Carine Pin (PRO Kraainem)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Ik wil tonen dat samenwerken met een menselijke dimensie, met efficiëntie en motivatie sleutels zijn voor een goed beleid, een aangename samenleving en een evolutieve gemeente.”

Waar staat je lijst voor?

“Menselijkheid, efficiëntie, communicatie en de bevolking beter informeren met een participatieve aanpak. PRO Kraainem is ook een voorbeeld van de sterkte van Nederlandstalige en Franstalige politieke partijen, die al jaren heel goed samenwerken en zorgen voor communautaire vrede en respect.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“De stem van de burger bepaalt de richting van de gemeente en is uiterst belangrijk, want de gemeente is de plaats waar de mensen wonen, waar ze leven met hun gezin en waar het aangenaam, veilig, evolutief en toegankelijk moet zijn.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“De bouw van een ontmoetingscentrum en de keuze om de openbare verlichting niet te dimmen, omdat we gekozen hebben voor de absolute veiligheid van alle inwoners.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“De financiële toestand op het einde van deze legislatuur. Ook het tekort en/of gebrek aan communicatie en transparantie van onze partner binnen de meerderheid, ook naar de bevolking toe. En het niet afwerken van werken en noodzakelijke werken die niet gebeurd zijn, zoals de ketel van de sporthal waar tal van clubs, verenigingen en mensen deelnemen aan activiteiten.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“De samenwerking met de administratie en samen bouwen aan een winnend team. Werken op communicatie, informatie en burgerparticipatie. Ook moet de financiële toestand aangepakt worden, met een langetermijnvisie en return on investment.

Noodzakelijke werken en projecten moeten eindelijk opgenomen worden, zoals de sportinfrastructuur en zeker onze gemeentelijke school De Klimboom, die steeds in containers moet onderwijzen.

We moeten de veiligheid aanpakken voor het te laat is. Ook inzetten op mobiliteit, met respect voor alle weggebruikers. Het onderhoud van openbare ruimtes op alle gebieden en overal is ook belangrijk. Net zoals de plaats van het sociaal aspect in de samenleving, met een inclusief beleid dat ook bijzondere aandacht geeft aan het sociaal wonen in Kraainem.”