Lijsttrekker Aimen Horch voor Groen naar Vlaams parlement: "Maar zorgen over de toekomst van ons land"

Ondanks het vooruitzicht dat Horch mag zetelen in het Vlaams parlement is er van euforie geen sprake bij de Vilvoordenaar. “Ik ben erg blij dat ik verkozen ben en dat we toch beter stand hebben gehouden dan wat werd voorspeld. Maar ik maak me zorgen over de toekomst van ons land,” klinkt het.

Horch vraagt zich openlijk af of de Vlamingen ondanks de goede score van de progressieve partijen ook meer zorg, beter onderwijs en betere gelijke kansen zullen krijgen. Net in die thema’s wil hij zich vastbijten. “Ik heb een groot sociaal hart. Wonen, inburgering, integratie en de strijd tegen armoede zijn voor mij enorm belangrijk.