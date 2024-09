Lijsttrekker Dirk Hermans (proKA Vooruit)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

"Ik vind dat onze gemeente niet meer leeft. Er valt weinig te beleven. Daarom wil ik me voltijds inzetten om Kapelle-op-den-Bos opnieuw op de kaart te zetten. Nu 13 oktober mag het burgemeesterschap ook geen bijberoep meer zijn."

Waar staat je lijst voor?

"We zijn een open beweging. Op gemeentelijk vlak is het belangrijk dat mensen elkaar vinden, ongeacht hun politieke overtuiging. Dat belichamen wij met onze lijst. Al onze kandidaten staan dicht bij de inwoners en weten dus wat leeft. Dat is belangrijk om beslissingen te kunnen nemen."

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

"Burgers kunnen slechts één keer om de zes jaar hun stem uitbrengen en dus bepalen hoe de gemeente bestuurd zal worden."

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

"De heraanleg van de Molenstraat, een project dat in 2015 werd opgestart, zorgt voor een mooie fietsverbinding tussen het centrum van de gemeente en de deelgemeente Nieuwenrode. Ook de renovatie van de tweedehandswinkel juichen we toe. Een aantal van onze voorstellen die we de afgelopen zes jaar hebben gedaan, werden effectief uitgevoerd en daarover zijn we ook tevreden."

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

"Luisteren naar de inwoners en zoeken naar een draagvlak, daarin schoot het bestuur duidelijk te kort. Ook de communicatie kon veel beter. Het gemeentehuis moet opnieuw een open huis worden zonder al het afsprakengedoe. De schuld is enorm verhoogd en zal verdubbelen tegen 2026. Dat is in onze gemeente de afgelopen 40 jaar nog nooit gebeurd. Er moet geïnvesteerd worden in beton en bakstenen maar ook in mensen en dat gebeurde veel te weinig."

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

"Het nieuwe bestuur moet er voltijds zijn voor alle inwoners. Als ik de kans krijg om burgemeester te worden dan neem ik loopbaanonderbreking. De beleidsmakers moeten opnieuw aanspreekbaar zijn. Inwoners hebben hier nood aan. In een kleine gemeente zoals de onze zou dat een evidentie moeten zijn maar de afgelopen periode was dit niet het geval."