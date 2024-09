Lijsttrekker Filip Boon (Dynamiek voor Overijse)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Ik heb onze nieuwe partij zelf opgericht en de kandidaten hebben mij gevraagd de lijst te trekken. Het is mijn ambitie om met ons project iets goed te doen in het belang van alle Overijsenaren en opnieuw een dynamiek te brengen in de gemeentepolitiek.”

Waar staat je lijst voor?

“Wij willen een alternatief bieden aan de kiezer voor de traditionele partijen die al jaren het beleid voeren in Overijse. We willen inzetten op een daadkrachtig, transparant en efficiënt bestuur. Onze prioriteiten zijn mobiliteit en verkeersveiligheid, het uitbreiden van de sportinfrastructuur en een efficiëntere dienstverlening die kan zorgen voor lagere belastingen.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Het is een voorrecht om te mogen stemmen en de basis van een democratie. Zeker voor een beleidsniveau dat zo dicht bij de burger staat, is het absoluut nodig om te gaan stemmen. Je stem kan echt het verschil maken en moet een weloverwogen keuze zijn.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“De huidige meerderheid vernieuwde het zwembad, al heeft dit zeer lang geduurd en zit de financiering van dit zwembad eigenlijk verkeerd. Maar het is een heel stuk beter dan vroeger.

Ook heeft men blijvend ingezet op het ondersteunen van verenigingen, wat natuurlijk zeer belangrijk is.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“De lijst is lang. Eigenlijk had men beter kunnen doen in quasi alle domeinen.

Maar over de ganse lijn is het vooral zo dat de huidige meerderheidspartijen onderling hebben zitten ruziën in plaats van een beleid te voeren in het belang van alle Overijsenaren. Het resultaat is enerzijds dat de gemeente achterop hinkt, qua sportinfrastructuur, verkeersveiligheid, mobiliteit, onderhoud allerhande, gezondheidsbeleid, enz. en dat aan de andere kant de belastingen verhoogd werden. Er ontbreekt een visie en een plan voor de toekomst.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Het nieuwe gemeentebestuur zal orde op zaken moeten stellen met de insteek te streven naar een maximale klantentevredenheid inzake de dienstverlening naar de bevolking.

Verkeersveiligheid en mobiliteit moeten opnieuw prioriteit krijgen, net zoals het realiseren van een nieuwe sporthal. Over de totale lijn dient men daadkrachtig, transparant en efficiënt te werk te gaan.”