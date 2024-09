Lijsttrekker Gerlant Van Berlaer (Groen+Vooruit)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Katrien Le Roy en ik trekken samen de lijst. De combinatie van Groen+, Vooruit en onafhankelijken combineert voor mij het beste van vele werelden. Het programma spitst zich toe op zowel de groene, duurzame en klimaatgevoelige thema’s, als op sociale en inclusieve thema’s. Wij willen de grootste lijst worden, en het beleid zeker op die thema’s veranderen.”

Waar staat je lijst voor?

“Groen+Vooruit wil onder meer dat de gemeente weer ten dienste van alle inwoners staat, met aandacht voor alle specifieke behoeften. De mobiliteit, ruimtelijke ordening en properheid zo aanpakken dat de leefbaarheid en gezelligheid verhoogt; ervoor zorgen dat wonen betaalbaar blijft of wordt, opdat ook onze kinderen in Grimbergen een plek kunnen vinden. Ook willen we oude voet- en fietspaden herstellen en nieuwe aanleggen.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Er moet just niks, maar ik hoop dat iedere Grimbergenaar het positief bekijkt. Mogen stemmen en zo wegen op het beleid is een plezier, een voorrecht en ook een noodzaak. 13 oktober is de dag waarop elke Grimbergenaar voor zichzelf kan bepalen: meer van hetzelfde of moet het toch anders?”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Er is bescheiden werk gemaakt van een aanzet tot enkele RUP’s, maar die moeten nog worden afgewerkt. Er werd voorzichtig autodelen ingevoerd en er werd een aanzet tot administratieve modernisering gegeven. Eindelijk werd de asfaltcentrale gedwongen – weliswaar na veel aandringen van het actiecomité en de oppositie – tot een grote inspanning om de giftige uitstoot aan te pakken.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Te veel megalomane plannen die niet goed vielen bij de bevolking en tot massale protesten leidden, en die finaal allemaal (!) teruggedraaid of bijgestuurd moesten worden. Het verhoopte mobiliteitsplan kwam er te laat. Met alle gevolgen van dien. Het openluchtzwembad en de conciërgewoning/wereldwinkel/sociale kruidenier aan het Van der Noot Park werden wegbaspaard. Te veel sociale dienstverlening werd afgebouwd, duurder gemaakt of gestopt. Last but not least, Grimbergen blijft met een enorme financiële kater achter.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“De leefbaarheid in Grimbergen! Daarmee bedoelen we een vlotte en veilige mobiliteit voor iedere weggebruiker, met afgescheiden paden waar mogelijk. Ook bedoelen we het gezellig, en dus groen, inrichten van onder andere onze handelskernen, opdat mensen graag buiten komen om te winkelen en te spelen. We moeten zorgen voor gezonde lucht en mensen helpen hun woning energiezuinig te maken, om zo de klimaatdoelstellingen te bereiken. De samenhang in Grimbergen stimuleren. Dat doen we door iedereen te betrekken, verenigingen te ondersteunen, naar iedereen te luisteren en met ieders bijzondere noden en behoeften rekening te houden. Dat alles is zo belangrijk voor onze gezondheid en ons welzijn.”