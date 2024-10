Lijsttrekker Hagen De Man (Vlaams Belang)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“De vorige lijsttrekker ging met pensioen. Nieuw bloed was zeer welkom om de afdeling te verjongen.” ** Waar staat je lijst voor?**

“Onze lijst staat voor de bescherming van Zemst tegen de oprukkende verbrusseling, die bijvoorbeeld Vilvoorde onleefbaar maakt. We ijveren voor het beschermen van het Vlaamse, landelijke karakter van Zemst en een beleid waarbij onze mensen op de eerste plaats komen.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Op 13 oktober heeft het Vlaams Belang een goede kans om op de wip te zitten in Zemst. 1 van de 2 grote centrumpartijen zal na de verkiezingen ofwel door het Vlaams Belang, ofwel door de radicaallinkse, wereldvreemde groenen worden beïnvloed. Hetzelfde scenario heeft zich 25 jaar geleden voltrokken in Vilvoorde, waar de centrumpartij toen voor links heeft gekozen. En wie gaat er nu nog graag naar Vilvoorde?”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Het uitbouwen van de jeugdinfrastructuur.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Het huidige bestuur maakt te gretig gebruik van dure studiebureaus. Hoewel dit bij zeer ingewikkelde kwesties een goed hulpmiddel kan zijn, wordt dit te vaak gedaan door het huidige bestuur. Ook in dossiers waarin dat niet nodig is. Het kan niet zijn dat de Zemstenaar moet opdraaien voor de gemakzucht van de burgemeester en de schepenen wanneer zij zelf geen onderzoek willen of kunnen doen.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Het nieuwe gemeentebestuur moet bij de provincie aandringen op een zeer forse verhoging van een toegangsticket voor het provinciaal domein Hofstade. Althans, voor mensen die niet in Vlaams-Brabant wonen. Vlaams-Brabanders worden belast om dit domein te onderhouden. Door de instroom van Brusselse jongeren lopen de kosten voor beveiliging hoog op. Bovendien zorgen ze voor veel overlast.”