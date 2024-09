Lijsttrekker Jean-Pierre De Groef (Samen Vooruit)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Ik hou van Machelen en wil mijn ervaring in het besturen van de gemeente daarom blijven inzetten.”

Waar staat je lijst voor?

“Een krachtig sociaal beleid, met aandacht voor mobiliteit en hetverenigingsleven. Alle ingrediënten, zodat het goed leven en wonen is in Machelen en Diegem.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Stemmen is een democratisch recht. Het is het enige moment om je lokale bestuurders te beoordelen.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“We hebben een goed financieel beleid dat aandacht heeft voor zowel de individuele burger als voor de verenigingen.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“In het begin van de legislatuur was er zonder Samen Vooruit onbestuurbaarheid waardoor we 2,5 jaar verloren hebben.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Er moet een krachtig sociaal beleid gevoerd worden, zodat elke inwoner volwaardig kan deelnemen aan onze samenleving. Daarvoor blijven we het OCMW voldoende financieel ondersteunen en behouden we ons eigen publiek woonzorgcentrum. Het mobiliteitsplan moet gefinaliseerd en uitgevoerd worden, met aandacht voor een betere dienstverlening rond het parkeerbeleid. De sportinfrastructuur moet uitgebreid en verbeterd worden. De toewijzingprioriteit en gratis infrastructuur voor verenigingen moet behouden blijven. Via een participatietraject zorgen we voor een herbestemming van de gebouwen van jeugdhuis Sjaloom. Het masterplan Oude Woluwelaan willen we gefaseerd uitvoeren om zo Diegem Park om te vormen tot een groot toegankelijk park.”