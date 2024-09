Lijsttrekker Kevin Kestemont (PVDA)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Ik ben altijd al sociaal geëngageerd geweest: als leerkracht in verschillende Halse scholen, maar ook als vakbondsafgevaardigde kwam ik op voor mijn collega’s. Opkomen voor PVDA is dan een logische keuze. Wij leggen ons niet neer bij hoe de zaken er vandaag aan toegaan. We zijn aanwezig in de wijken, luisteren naar de mensen, organiseren samen acties en veranderen zaken door druk van onderuit.”

Waar staat je lijst voor?

“Wij staan altijd aan de kant van de gewone mensen. Dat doen we in de eerste plaats door te luisteren. We startten onze campagne vorig jaar in september met een ‘Grote Bevraging’ waarmee we naar de bekommernissen van 500 Hallenaren zijn gaan luisteren. Die bekommernissen willen we nu op de agenda plaatsen zodat er rekening wordt gehouden. Veel Hallenaren maken zich zorgen over de stijgen prijzen van een woning, over de mobiliteit in Halle of over armoede.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Er is dringend nood aan verandering. Door niet te gaan stemmen, krijgen we nog 6 jaar van hetzelfde… De PVDA is nodig in die gemeenteraad om sociale thema’s op de agenda te plaatsen, want anders gebeurt dat niet. Door te gaan stemmen op 13 oktober kan je er mee voor zorgen dat de PVDA doorbreekt en in de gemeenteraad geraakt.” ** Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?**

“Er zijn de voorbije jaren een aantal publieke ruimtes opgesmukt. Zo kreeg het Albertpark een opfrissing en opende recent de vernieuwde bibliotheek de deuren. Ook het stadsmagazijn werd vernieuwd, iets wat absoluut noodzakelijk was voor de stadsarbeiders. Daarnaast vind ik het fijn dat er wordt geïnvesteerd in initiatieven om Halle opnieuw wat levendiger te maken. Zo was er een paar maanden terug de Kom op tegen Kanker-run en binnenkort de start van het WK gravelbike. Dat soort van initiatieven brengen wat leven in onze stad.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Het huidig stadsbestuur beloofde werk te maken van meer inspraak voor de burger, maar kon die belofte niet volledig waarmaken. Dat de gemeenteraden live te volgen zijn via YouTube is zeker positief. En voor bepaalde projecten werd er een burgerbevraging georganiseerd, maar ik heb het gevoel dat er te weinig werd gedaan met de input van de bewoners.

Ook op het vlak van mobiliteit zijn niet de juiste dingen gebeurd. Er werden 25 bushaltes geschrapt, waardoor mensen in bepaalde wijken in de kou blijven staan. Tegelijk vinden veel Hallenaren het te onveilig om zich met de fiets te verplaatsen. Daardoor worden de mensen richting de auto geduwd. Tegelijk werd het parkeerbeleid aangepast, wat vooral de aandeelhouders van de firma die de parkeergelden int ten goede komt. Wij vinden dat de stad moet investeren in alternatieven voor het autoverkeer, zoals veilige fietspaden en openbaar vervoer. Mensen die van buiten de stad komen, kunnen dan op gratis parkings in de rand van de stad parkeren. En de parkeerautomaten moeten terug in handen komen van het stadsbestuur, zodat de inkomsten daarvan terugvloeien naar de mensen.

De afgelopen zes jaar zijn de prijzen van woningen in Halle met zo’n 25 procent gestegen. Mensen maken zich hierover zorgen en vragen zich af of ze nog wel een eigen woning zullen kunnen kopen. Voor ons zijn hier twee oorzaken voor. Ten eerste heeft het stadsbestuur het woonbeleid te lang laten bepalen door bouwpromotoren. Die hadden vrij spel en de woningen die werden neergepoot, zijn voor heel veel mensen gewoon onbetaalbaar. Aan de andere kant is er een groot tekort aan sociale woningen. De wachtlijst is enorm en tegelijk staan er veel sociale woningen leeg, omdat de renovatie van die woningen enorm lang duurt. Die mensen moeten dan de privémarkt op, wat de huurprijzen opnieuw laat stijgen. Wij vinden dat er bij nieuwbouwprojecten minstens één derde sociale woningen en één derde betaalbare woningen moeten gebouwd worden.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Betaalbaar wonen en mobiliteit.”