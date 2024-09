Lijsttrekker Marijke Ceunen (Groen)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Mijn collega Bram Vandenbroecke, die ook schepen is, en ik trekken samen als duo naar de verkiezingen omdat we geloven in gedeeld leiderschap en de kracht van samenwerking om ons werk voort te zetten. Bij Groen geven we mannen en vrouwen bewust gelijke kansen. Daarom gebruiken we een ritssysteem, waarbij de plaatsen op de kieslijst afwisselend worden ingenomen door vrouwen en mannen. Dit zorgt ervoor dat onze top 10 evenveel mannen als vrouwen telt, wat je bij veel andere partijen niet ziet.”

Waar staat je lijst voor?

“Groen Halle gaat voor ‘Een stad op mensenmaat’ met vijf speerpunten: meer ruimte voor groen en water, veiligheid op de weg, duurzaam en betaalbaar wonen, ‘leef lokaal’ (vrije tijd, economie, cultuur en onderwijs) en ‘Iedereen telt’. We zetten dus ook in op sociale thema’s, jeugd, ouderen en dierenwelzijn.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Stemmen is dit jaar extra belangrijk, omdat er veel op het spel staat voor de toekomst van onze buurten. Elke stem telt, want jouw keuze kan bijdragen aan een gezonde, veilige en leefbare omgeving. Ook al is stemmen niet verplicht, het is een kans om mee te bepalen hoe jouw buurt eruitziet en welke koers er de komende jaren wordt gevolgd.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Ondanks uitdagingen zoals de coronacrisis, de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne, heeft de stad belangrijke stappen gezet met concrete realisaties en toekomstplannen. Een van de belangrijkste initiatieven is Plan Boommarter, waarbinnen diverse acties zijn ondernomen. Zo zijn er 51.000 bomen geplant, wandelroutes aangelegd en werd erosie bestreden met houthakseldammen. Daarnaast zijn er nieuwe ontmoetingsplekken gecreëerd.

Ook het landschapspark heeft veel aandacht gekregen, met realisaties zoals het Nederhempark, de vernieuwing van het Albertpark, de aanleg van de Zenneterrassen, een speelbos en een pluktuin. Daarnaast is de speelplaats van het Heilig-Hart&College onthard en zijn er verdere initiatieven uitgevoerd, zoals de aanleg van een overstromingsgebied bij de grote weide en het Zennepad. Ook zijn nieuwe overdekte fietsenstallingen met fietspompen versneld gerealiseerd.

Op stedelijk niveau zijn de duurzame nieuwbouwprojecten belangrijke mijlpalen. Voorbeelden hiervan zijn het nieuwe politiegebouw, het stadsmagazijn, de bibliotheek en het vernieuwde stadhuis.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“De uitdagingen blijven de leegstand en de bouwwoede. Hoewel we stappen hebben gezet om deze problemen aan te pakken, merken we dat de resultaten nog niet voldoende zijn.

Om de leegstand te bestrijden, hebben we de dienst lokale economie versterkt en de raad voor lokale economie opgericht. Daarnaast hebben acties zoals de leegstandstaks en het project ‘Win je zaak’, dat leegstaande panden activeert, positief gewerkt. Echter, subsidies voor grotere panden, gevelverfraaiing en wonen boven winkels zijn door eigenaars weinig opgepikt.

Wat betreft de bouwwoede hebben we gerichte maatregelen genomen, zoals een hogere bouwtaks voor grootschalige projecten en een juridisch instrument dat vastlegt waar verdichting wel of niet gewenst is en hoeveel bouwlagen zijn toegestaan. Ook is er een nieuw richtlijnenkader ingevoerd met strengere regels voor leefbaarheid en woonkwaliteit.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Het nieuwe stadsbestuur moet zich richten op het stimuleren van wijkinitiatieven die groene ontmoetingsplekken en fysieke ontmoetingsruimten creëren. Daarnaast is het belangrijk om aandacht te besteden aan mobiliteit en parkeren, zodat de toegankelijkheid voor alle inwoners verbetert en de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers wordt verhoogd. Bovendien zijn wijkrenovaties essentieel voor het verbeteren en verfraaien van de leefomgeving. Buurtgerichte zorg moet ook een prioriteit zijn, waarbij de focus ligt op het informeren en bereiken van alle bewoners, inclusief kwetsbare groepen. Iedereen in Halle telt!”