Lijsttrekker Mark Demesmaeker (N-VA)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Ik ben een geboren en getogen Hallenaar, honkvast en met een passie voor onze stad. Als gewezen journalist en volksvertegenwoordiger heb ik een goedgevuld parcours afgelegd. Met mijn Volksunietijd inbegrepen, is dit mijn vierentwintigste jaar in de gemeenteraad. Met de steun van de kiezer maak ik graag de cirkel rond als burgemeester. Ik geloof in de kansen en de kracht van onze ploeg, die een goed mix is van ervaring en vernieuwing. Onze twaalf mandatarissen zijn opnieuw kandidaat. Ze bieden hun expertise opnieuw aan, samen met veel enthousiaste nieuwkomers.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Hoe vaak krijg je de kans om écht invloed uit te oefenen op de toekomst van Halle? Slechts een keer om de zes jaar. Die kans doet zich nu voor. Laat ze dus niet liggen. We weten dat veel Hallenaren snakken naar verandering, maar dat kan alleen als je van je stemrecht gebruik maakt.

Bovendien is de wetgeving veranderd. Kiezers hebben meer invloed op de samenstelling van het College van Burgemeester en Schepenen. De grootste partij krijgt het initiatief en de grootste coalitiepartij levert de burgemeester. Manoeuvres om de grootste partij in de oppositie te duwen zijn dus niet meer vanzelfsprekend.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Enkele werven zijn afgewerkt, zoals het nieuwe recyclagepark, de aanleg van de nieuwe randparking aan de Suikerkaai en de vernieuwing van de bieb. Ook de coronacrisis en de daaropvolgende vaccinatiecampagne werden samen met de buurgemeenten correct aangepakt. De grote uitdagingen zoals mobiliteit, bouwwoede, de ontnederlandsing en veiligheid werden helaas onvoldoende aangepakt.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Het fileleed is niet afgenomen. Halle moet opnieuw vlot bereikbaar zijn, voor alle vervoersmiddelen. Er is geen doordacht en toekomstgericht mobiliteitsbeleid gevoerd. Ook parkeren is vaak de oorzaak van frustraties en dat moet anders. De leegstand in het winkelcentrum is historisch hoog. Onze lokale economie staat onder druk. Ook dat heeft te maken met het slechte mobiliteit- en parkeerbeleid. Er is een globale visie nodig om het tij te keren.

Halle is te sterk verdicht. Grootscheepse bouwprojecten en snelle groei liggen zijn de oorzaak van dat probleem. Het huidige gemeentebestuur heeft te weinig rekening gehouden met de draagkracht van de stad. Daardoor zijn ook de Halse eigenheid en het Vlaams karakter aangetast. Wij gaan voor een écht Vlaams beleid.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Wij luisterden aandachtig naar de besognes van de Hallenaars. Zo weten we wat ze na 12 jaar oppositie verwachten. De grote uitdagingen moeten meteen samen worden aangepakt. Een vlottere mobiliteit en een doordacht parkeerbeleid, de bouwwoede een halt toeroepen, meer veiligheid, het openbaar domein beter onderhouden met speciale aandacht voor voetgangers en minder mobiele mensen, een globaal plan voor de heropleving van het handelscentrum en, tot slot, een écht Vlaams beleid met respect voor onze taal en identiteit.”