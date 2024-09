Lijsttrekker Mark Van Ingelgom (Groen)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Twee jaar geleden werd ik als opvolger lid van de gemeenteraad. Het was na twintig jaar afwezigheid een comeback in de lokale politiek. De politieke microbe heeft me sindsdien danig te pakken. Ik nam deel aan de verkiezingen voor het Vlaams parlement en doe nu ook mee aan de provinicieraadsverkiezingen.”

Waar staat je lijst voor?

“Groen wil vooral het klimaatactieplan concreet vertalen in ontharding en de aanplanting van bomen, bijvoorbeeld in de vorm van een geboortebos. Veilig en comfortabel fietsen is een speerpunt voor ons. Op sociaal vlak zetten we ons in voor alleenstaanden en eenoudergezinnen. Ook vragen we een grondige evaluatie en bijsturing van het subsidie- en parkeerbeleid.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Omdat het hen meer aanbelangt dan ze soms beseffen!”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“De realisatie van het cultuurcentrum De Krop, de stopzetting van illegale activiteiten in het Hellebos en de herbestemming van het bos tot natuurgebied vind ik positief.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Ik betreur dat het huidige bestuur het kasteel Van Bellinghen boven de marktprijs aankocht. Net als de bodemloze kostenput om het kasteel te verbouwen tot gemeentehuis.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“De realisatie van het klimaatactieplan.”