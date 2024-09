Lijsttrekker Philip Roosen (N-VA)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“We hebben de afgelopen bestuursperiode al mooie zaken kunnen realiseren in Grimbergen. Maar een legislatuur is te kort om grotere projecten te finaliseren. De uitdagingen voor de toekomst zijn talrijk en groot. Daarom heb ik de ambitie om onze ploeg naar een plaats in de nieuwe meerderheid te loodsen. Bovendien hebben we een zeer sterke jongerenafdeling. Als lijsttrekker wil ik hen voorbereiden voor de toekomst.”

** Waar staat je lijst voor?**

“N-VA Grimbergen trekt met drie kernthema’s naar de kiezer: leefbaarheid, identiteit en veiligheid.

We springen zorgzaam om met bouwen en verkavelen en werken de achterstand van kwalitatieve voet- en fietspaden stelselmatig weg. Ook zeggen we naast preventie rond sluikstorten en zwerfvuil in op straatvegers om onze straten proper te houden. We willen het nieuwe groene Gemeenteplein en de renovatie van het Cultuurcentrum in Strombeek-Bever realiseren en blijven investeren in evenementen en een gevarieerd vrijetijdsaanbod van sport en cultuur.

We vrijwaren onze identiteit door te blijven inzetten op de Nederlandse taal en verdedigen onze Westerse waarden, normen en cultuur. In de kerk van Strombeek-Bever creëren we een Nederlandstalige bieb. Gemeenschapsvormende activiteiten, verenigingen en vrijwilligerswerk ondersteunen we sterk. We zetten ook in op toerisme en geloven in de sterkte van onze lokale handelaars en horeca. Ook maken we een jeugdhuizenplan en richten we de Charleroyhoeve in als jeugdsite.

Veiligheid blijft een topprioriteit. Daarom is een samenwerking en zelfs mogelijk een fusie met een andere politiezone noodzakelijk. We blijven inzetten op een politiesteunpunt in Strombeek-Bever. Ook blijven we investeren in publieke camera’s en slimme technologieën. Het mobiliteitsplan blijft ook onze aandacht krijgen. Dat wordt voortduren geëvalueerd en bijgestuurd. We implementeren ons parkeerplan en realiseren randparkings. We willen onze straten ook heraanleggen, zodat er leefbare en aangename wijken ontstaan.

Grimbergen moet een gemeente worden waar mensen van alle leeftijdsgroepen aangenaam kunnen wonen en genieten. We denken aan betere infrastructuur voor senioren, veilige speeltuinen voor kinderen, extra plaatsen in de kinderopvang en een goeie fietsinfrastructuur. Ook onze vrijetijdssector verdient de nodige investeringen. Dit alles wordt ingebed in een modern woonbeleid met behoud van groene ankerpunten. Kortom, een gemeente op maat van alle leeftijdsgroepen.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Omdat mensen zelf mee kunnen beslissen over hun gemeente, hun straat en hun belastinggeld. Om de 4 of 6 jaar gaan stemmen is de kleinste democratische bijdrage die een inwoner kan leveren. Bovendien is er ooit betoogd en hard geijverd voor stemrecht. Het zou spijtig zijn om nu niet meer te gaan stemmen.”

** Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?**

“We hebben deze legislatuur sterk ingezet op het professionaliseren van de gemeente als organisatie. Hierdoor beschikken we in de komende jaren over een gezonde organisatie die de burgers veel beter ten dienste kan zijn.

Er werd zo’n 3,5 miljoen euro aan subsidies binnengehaald. Daar reken ik de structurele subsidies van onder meer Aquafin nog niet bij. De nauwe contacten van onze gemeentelijke N-VA-mandatarissen met Brussel hebben bijgedragen tot het verwerven van grote subsidiebedragen. In vergelijking met andere lokale initiatieven is het een voordeel dat we een nationale moederpartij hebben.

Ook ben ik fier op de (her)aanleg van fietspaden, de veiligere schoolomgevingen en de creatie van meerdere fietszones en 30km-zones. We verbeterden bovendien de veiligheid en bouwden De Schelp, die essentieel is voor het sociaal weefsel in Strombeek-Bever. Er kwam ook een sociale kruidenier. De investeringen in het cultuurcentrum en de bibliotheek waren pluspunten. De lijst gaat maar door.

Bovenal hebben we streng maar rechtvaardig gewaakt over de eigenheid van Grimbergen en het Vlaams karakter van ons dorp.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Sommige projecten hadden best opgesplitst geweest in kleinere projecten. Denk bijvoorbeeld aan de zijvleugel van het nieuwe gemeentehuis die samen met de nieuwe bibliotheek werd ingediend. Kleinere projecten verhogen de haalbaarheid en realisatiegraad.

Dit bestuur was misschien te ambitieus. Ze wouden te veel doen in één bestuursperiode, hetgeen zich ook nu weerspiegelt in de lage realisatiegraad.

Ondanks alle inspanningen zijn we er niet volledig in geslaagd om burgers het gevoel van betrokkenheid te geven. We willen in de toekomst dus nog meer op communicatie en participatie inzetten.

Het politieke spel van Open VLD in de eerste drie jaren en de coalitiewissel heeft voor veel vertraging gezorgd. Wij en bij uitbreiding de Grimbergse gemeenschap zijn drie kostbare jaren verloren. De strategie van Open VLD was erop gericht om enkel Open VLD projecten te realiseren en andere projecten te dwarsbomen of nodeloos te vertragen. Hun projecten bezwaarden nodeloos de meerjarenbegroting, waardoor andere projecten minder middelen kregen.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“We moeten meteen verder werk maken van ruimtelijke planning. De manier waarop we ons woonbeleid, de openbare ruimte en de mobiliteit nu vormgeven, zal bepalend zijn voor de leefbaarheid van onze gemeente in de komende decennia. Ook zijn extra aanwervingen voor de groendienst en straatvegers zijn noodzakelijk.

De voorbereiding van intense samenwerking of fusie tussen onze politiezone en een andere zone is cruciaal om de veiligheid in onze gemeente te waarborgen.

Ten slotte moeten de lopende projecten afgewerkt worden. De bibliotheek in de kerk van Strombeek-Bever en de renovatie van de oude jongensschool tot nieuw gemeentehuis moet gerealiseerd worden.”