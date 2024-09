Lijsttrekker Steve Claeys (N-VA)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Eigenlijk is het verhaal begonnen toen de lokale N-VA afdeling mij in 2018 als lijsttrekker naar voor heeft geschoven, want tot dan had ik geen politieke ambitie. Na de verkiezingen van 2018 heb ik als lid van het schepencollege de kans gekregen om effectief iets voor de inwoners van onze gemeente te kunnen betekenen, en ik heb daar sindsdien veel waardering voor gekregen. Het is net dat aspect van de lokale politiek dat er mij toe aanzet om dit verder te willen zetten, om mij dagelijks in te zetten ten behoefte van de inwoners van onze gemeente.”

Waar staat je lijst voor?

“Onze lijst staat voor het bewaken van de Vlaamse identiteit, waar waarden en normen belangrijk zijn, en voor het gebruik van de Nederlandse taal om onze gemeenschap te versterken. Onze lijst is opgebouwd uit jongeren en ouderen, waar vernieuwd inzicht en ervaring hand in hand gaan, en een zeer mooie verdeling tussen mannen en vrouwen. Dat zorgt niet alleen voor een opgewekte dynamiek en nieuwe ideeën, het zorgt ook voor kennis en inzichten.

Daarnaast zijn wij fier dat wij in onze gemeente de enige eenheidslijst zijn (geen kartel of samengestelde lijst): de kiezer heeft dus een duidelijk beeld van wie we zijn en waar we voor staan. Ten slotte hebben wij een open geest, wat ervoor zorgt dat ieder individu voor ons belangrijk is en dat iedereen gelijk behandeld wordt, van welke geaardheid of afkomst men ook is.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Onze voorouders hebben gevochten om hun stemrecht te verwerven. Door te stemmen nemen burgers deel aan de richting die ze willen uitgaan met onze gemeente en indirect ook aan de besluitvorming. Hoe meer mensen gaan stemmen, hoe beter de weerspiegeling van de bevolking in het bestuur. Indien mensen niet meer zouden gaan stemmen, is er kans op een onevenwicht in de bestuursbalans en zouden extreme of populistische politieke partijen meer invloed kunnen krijgen. Daarom is het belangrijk dat iedereen gaat stemmen want elke stem telt.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Een goede samenwerking met de coalitiepartner is van cruciaal belang. Zo kan men snel beslissingen nemen, waardoor vlot en geoptimaliseerd bestuurd kan worden. Ook is een goede werking en het contact met de gemeentelijke diensten belangrijk. In Machelen verloopt deze samenwerking momenteel positief en constructief. Hierdoor zijn tal van N-VA-projecten uitgevoerd kunnen worden die dringend nodig waren, zoals de invoering van het mobiliteitsplan en het parkeerbeleid. Daarnaast bevordert dit ook de verwerking van moeilijke stedenbouwkundige en ruimtelijke dossiers (zoals Broeklin en CAT-site) en kan men versneld dringende dossiers verwerken, zoals de opwaardering en herinrichting van onze sportinfrastructuur Calenberg en Diegem Park.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Door de verschillende crisissen tijdens deze legislatuur (covid, energie, Oekraïne, onbestuurbaarheid) zijn er heel wat geplande burgerparticipaties in het water gevallen. Dit is iets wat we de volgende legislatuur opnieuw moeten opnemen. Daarnaast zijn er door deze crisissen ook enkele budgetten verschoven en kosten bijgekomen, waardoor we niet alleen zuiniger dienden om te springen met de beschikbare middelen, maar enkele projecten ook moesten verschuiven naar de volgende legislatuur. Als laatste kan de communicatie naar de verenigingen sterk verbeteren. We zijn ervan overtuigd dat we wel sterker uit deze situaties zijn gekomen waardoor we naar de toekomst toe beter kunnen anticiperen op dergelijke onvoorziene omstandigheden.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Er moeten vooral meer middelen komen voor het onderhoud en de (her)aanleg van het openbaar domein, zowel voor voetpaden, fietspaden, straten, pleinen, als voor openbaar groen. Dit is een domein dat sterk onderschat wordt en nochtans zeer belangrijk is voor een gemeente. Er is een historische achterstand in te halen en enkel door een forse meer-investering kan dit de volgende legislatuur opgelost geraken. Daarnaast denken we aan de uitbreiding van de sportinfrastructuur, meer bepaald om de sterk verouderde Robusta-zaal op termijn te kunnen vervangen door een moderne, polyvalente sportaccommodatie, zodat al onze erkende clubs meer ademruimte krijgen om te kunnen sporten. Voor de jeugd moeten we dringend werk maken van locaties en initiatieven zodat zij opnieuw hun weg vinden naar sociale interactie, cultureel aanbod en cohesie. En alle bestaande reglementen, inclusief het parkeerbeleid, moeten een evaluatie krijgen, en waar nodig herzien worden.”