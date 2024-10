Lijsttrekker Thomas Goethals (Groen)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Ik wou een nieuwe start geven aan Groen Meise als vereniging. Ik merkte bij de achterban dat er zowel de zin als de ambitie was om weer volop de groene kaart te trekken. Het kartel met Samen Anders was wat ondergesneeuwd. Dat Samen Anders opnieuw naar de kiezer trekt met dezelfde slogan en logo is verwarrend, want deze lijst dekt uiteraard niet meer dezelfde lading. Het is geen kartel meer maar Vooruit plus onafhankelijken.”

Waar staat je lijst voor?

“Wij zijn uiteraard de ecologisten, al gebruik ik dat woord niet zo graag. Groen is veel meer dan dat. Ik denk dat Groen een langetermijnvisie voor ogen heeft waarbij het belangrijk is dat iedereen een plaats krijgt in onze gemeenschap. Omdat het klimaat zo belangrijk is, is dat natuurlijk de leidraad van ons programma. Bij elke beslissing moet gekeken worden naar de impact op het milieu en het klimaat. Maar uiteraard is het sociale luik niet te verwaarlozen. Toch vind ik dat Groen Meise zich vooral onderscheidt door onze aanpak. In de lokale politiek kunnen de gemoederen al eens oplaaien en kan het wel eens persoonlijk worden. Wij doen hier doelbewust niet aan mee. Wij zoeken de confrontatie niet op, maar blijven op een hoffelijke manier met elkaar omgaan. Ik merk dat dat geapprecieerd wordt in de omgang met andere partijen.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Het risico bestaat dat er meer extreme uitslagen komen die niet verwacht worden. Dat is uiteraard niet goed voor de democratie. De lokale verkiezingen zijn door de laagdrempeligheid nochtans een van de meest democratische stemmingen. Ik hoor vaak dat mensen meer inspraak wensen. Naar de stembus gaan, is net een van de belangrijkste momenten om deze inspraak te doen gelden. En voor zij die zich minder in de uitslag interesseren, zeg ik: ga toch maar stemmen. Het is ook gewoon een plezante dag waar je veel volk op straat tegenkomt.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Ik vind dat een gemeente meer een langetermijnvisie moet nastreven. Met die ambitie zijn we ook zes jaar geleden gestart. Zo zijn er tijdens de afgelopen legislatuur toch heel wat zaken verwezenlijkt of in gang gezet met een structurele aanpak en een prioriteitenlijst. Dat heeft een aantal mooi realisaties opgeleverd. Ik denk dan aan het bosje achter het Cultuurhuis, de aanleg van bijkomende speelterreinen of de aankoop van de gronden voor de uitbreiding van het Neromhof. Meer recent denk ik aan de heraanleg van de site achter de Sportschuur, het Nicolle Van den Broeckpark. Twee van onze basisscholen worden uitgebreid of de verbouwing is nog bezig en we hebben toch veel vooruitgang geboekt om de schoolomgeving veiliger te krijgen.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Door persoonlijke conflicten en een aantal geblokkeerde dossiers is er een nieuwe meerderheid gevormd. Ik vond dit heel jammer, want ik was zelf niet rechtstreeks betrokken, maar voelde er dus wel de impact van. De nieuwe coalitie heeft echter meteen enkele van deze dossiers kunnen deblokkeren. Ik denk dat dat een van verdiensten van de nieuwe meerderheid is.

Daarna is het echter stilgevallen. Ik merk weinig nieuwe initiatieven. Ook gebeurden er heel wat studies, maar die zijn blijven liggen zonder een concrete opvolging. Een voorbeeld is de herinrichting van het centrum van Wolvertem. Dat is jammer, want hiervoor is een heel traject met burgerparticipatie doorlopen onder begeleiding van een externe firma. Dat is dus niet enkel verloren geld, maar zorgt er ook voor dat de burgers die aan dit traject hebben meegewerkt, gedemotiveerd raken om dit in de toekomst nogmaals te doen.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Ik denk dan vooral aan een aantal beslissingen waarvan de uitvoering meerdere jaren duurt. Anders riskeren we hetzij de opgelegde deadline niet te halen, hetzij dat we niet klaar raken voor de volgende verkiezingen en alles onafgewerkt dreigt stil te vallen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het Klimaatactieplan waarbij de belangrijkste doelstellingen nog moeten worden verwezenlijkt. En als studies de herinrichting van de dorpskernen van Wolvertem en Meise-centrum of het Fietsactieplan.

We hebben ook nog mijlen te gaan in de realisatie van het Bindend Sociaal Objectief. Nu al is het duidelijk dat Meise tegen 2025 niet het aantal sociale woningen zal halen dat de Vlaamse regering heeft opgelegd. We moeten hier dus dringend een inhaalmanoeuvre lanceren. Voor Groen is belangrijk dat sociale woningen worden gespreid. Zo voorkom je dat deze bewoners in een sociaal isolement raken. Het project dat voorlag in Eversem, voldeed hier niet aan. Nu dit dossier gedeblokkeerd is, moeten we eens goed stilstaan over de concrete invulling van ons sociaal woonbeleid. Ik denk dat er in Meise tal van mogelijkheden zijn voor kleinere projecten die daarenboven nog een betere mobiliteitsscore hebben.”