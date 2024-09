Lijsttrekker Trui Olbrechts (cd&v MAX)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Lokaal werk je aan oplossingen voor uitdagingen waar inwoners dagdagelijks mee geconfronteerd worden. Samenwerkend met de collega’s kan je een leefbare gemeente creëren waarin onze inwoners gelukkig kunnen (samen)leven. Na jarenlange bestuurservaring als OCMW-voorzitter en in het schepencollege ben ik dankbaar dat ik het vertrouwen kreeg van cd&v MAX om de lijst te trekken.”

Waar staat je lijst voor?

“Bij cd&v MAX telt iedereen mee, luisteren we en blijven we zoeken we naar oplossingen. Samen met geëngageerde Grimbergenaars streven we naar een gemeente waar ieder met zijn of haar levenskeuze, aangenaam kan wonen, leven en werken. Om dat te bereiken willen we MAXimaal verbinden met onze verenigingen en adviesraden, mensen en infrastructuur koesteren en innoveren.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Wie jou vertegenwoordigt, is een stem waard! Door te stemmen beslis je mee wie de komende 6 jaar de gemeente bestuurt. Enkel door een stem uit te brengen, bepaal je mee de toekomst van onze gemeente.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Vanaf de deelname aan het bestuur door cd&v MAX is er opnieuw heel goed samengewerkt tussen de coalitiepartners. Niet individueel, maar als een team. Dit was ook zichtbaar in de gemeenteraad. Daarvoor was er een sfeer van frustraties en onenigheid ontstaan. Door onze inbreng is er meer en meer respectvol gedebatteerd en gewerkt, ook bij belangrijke dossiers en met betrokkenheid van de oppositiepartijen.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“De invoering van het mobiliteitsplan heeft wel wat animo gebracht. We hadden hier misschien meer tijd voor moeten nemen en meer gefaseerd te werk moeten gaan. Ook de communicatie stond misschien niet altijd tijdig even goed op punt, waardoor mensen verrast waren. Maar we zullen hieraan blijven werken. We meten de impact van het mobiliteitsplan met verscheidene tellers en houden gesprekken met buurtbewoners. Gezien de werken aan de Ring rond Brussel (R0) moeten we flexibel blijven inspelen op mobiliteitsuitdagingen. Verscheidene maatregelen die nu reeds genomen werden, hebben tot doel de impact van de werken aan de R0 zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Helemaal niets doen was, in tegenstelling tot wat door sommigen beweerd wordt, gewoonweg geen optie.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Onze topprioriteit is met beide voetjes op de grond te blijven. We zullen vooral focussen op het in orde krijgen van wat in orde moet zijn. Denk hierbij aan de straten, voetpaden, het groenonderhoud en de gemeentelijke gebouwen, naast een verbeterde en meer klantvriendelijke dienstverlening. Stap voor stap en first things first. Er staan sowieso veel grote projecten in de steigers, denk hierbij aan het oud gemeentehuis van Beigem, de sportsite van Humbeek, de bieb in de kerk, de renovatie van het gemeentehuis...