Lijsttrekker Veysel Top (cd&v- Open VLD)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“De mensen verliezen hun vertrouwen in de politiek. Ik wil daar verandering in brengen en er zijn voor de mensen, maar ook samen met hen besturen. Ik wil de politicus zijn die het vertrouwen terugbrengt bij de kiezers.”

Waar staat je lijst voor?

“Wij komen als kartel op met als naam “cd&v-OpenVLD". Onze lijst heeft lokale ervaring die de behoeften en uitdagingen van de inwoners goed begrijpt. Wij willen inzetten op burgerparticipatie en de stem van de inwoners in ons beleid laten horen.

Een van de vele klachten is bouw, daar willen we aan werken door grote bouwprojecten aanzienlijk te beperken, en plaats te maken voor kleinere initiatieven. Veiligheid en sociale diensten staat ook centraal.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Omdat onze gemeente een positieve verandering verdient. De mensen moeten stemmen, omdat dit voor de volgende 6 jaar het beleid zal bepalen. Het beleid zal een invloed hebben op onze gemeente. Daarom is het belangrijk om te gaan stemmen.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“De vernieuwing van het jeugdvoetbalcomplex van Diegemsport in de Calenbergstraat in Diegem is een project waar we trots op kunnen zijn. Dit initiatief, dat we aan het begin van de legislatuur toen we in de meerderheid zaten hebben gestart, is dankzij veel inzet en hard werk prachtig gerealiseerd.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Er zijn meerdere minpunten. Integratie bijvoorbeeld. Er is te weinig gedaan om integratie te bevorderen, en het doelpubliek is onvoldoende bereikt. Integratie is een cruciaal thema in een diverse gemeente als Machelen, en het vereist een specifieke aanpak. Ook het parkeerbeleid kan beter en meer doordacht. Momenteel worden de verkeerde groepen gestraft of beloond. We vinden ook niet dat de hele gemeente een zone 30 moet zijn. Verkeersveiligheid is enorm belangrijk, maar er zijn ook straten waar een snelheid van 50km per uur veilig kan. Tot slot vinden we dat onze gemeente veranderd is in een jungle. Het huidige beleid zet in op grootschalige bouwprojecten en laat te weinig ruimte voor groen.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Twee zaken: burgerparticipatie en bouw. Besturen voor en met de mensen staat centraal. Het is essentieel om naar de burgers te luisteren en hen te betrekken. Het vertrouwen in de politiek neemt af, en daar moeten we verandering in brengen. Dit doen we al door de samenwerking tussen cd&v en Open VLD, waarmee we een sterk centrumrechts alternatief bieden aan de burgers.

En we willen dus de opmars van appartementsblokken tegenhouden en investeren in duurzame, groene en kleinschalige bouwprojecten. Mensen hebben behoefte aan eengezinswoningen, en we willen ons dorp dorps houden zonder vol te bouwen met grootschalige woonprojecten.”