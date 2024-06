Maggie De Block lijstduwer voor Europese lijst: "Laatste keer kandidaat"

Kan je vanuit lijstduwerschap een zitje afdwingen in het Europees parlement? “In principe is elke plaats verkiesbaar, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Ik steun vooral de partij. Het was een leuke campagne onder lijsttrekkerschap van Hilde Vautmans. Samen met een paar mensen uit elke provincie zijn we op campagne gegaan. De manier van campagne voeren, is wel veranderd. Ik stond in 1999 voor het eerst op een lijst en werd meteen Kamerlid.”

De Block was Kamerlid tot in 2011. Toen werd ze staatssecretaris voor Asiel, Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding in de regering-Di Rupo. Ze werd in 2014 minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, wat haar droomdepartement was, want het sluit aan bij haar vorming als arts. In 2015 werd ze de populairste politica van ons land. Ze liet zich tijdens de coronapandemie opvallen met de gevleugelde woorden “Blijf in uw kot! – ik meen het.” Ze bleef bleef minister van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Asiel en Migratie tot oktober 2020, toen de regering-De Croo de eed aflegde. In deze regering werd ze geen minister meer, waarna ze terugkeerde naar de Kamer waar ze fractieleider voor Open Vld.

“Met het lijstduwerschap van onze Europese lijst, is het de laatste keer dat ik kandidaat ben voor de verkiezingen”, zegt De Block. “De toekomst staat klaar. Ik neem nu een selfie met onze kandidaat op de negende plaats voor de Kamer Robin De Valck. Voor hem is het zijn eerste keer dat hij kandidaat is, voor mij is dit de laatste keer.”