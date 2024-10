N-VA Dilbeek en Blauw geven toelichting bij weigering om gesprekken voort te zetten

N-VA reageert misnoegd op het bericht van Vanderoost. "Op maandag na de verkiezingen zaten beide delegaties samen," klinkt het bij N-VA.

De partij van huidig burgemeester Willy Segers vindt weinig inhoudelijke overeenkomsten met Denk Dilbeek. "Tegelijk hadden wij als N-VA graag van Denk Dilbeek geweten hoe zij de financiële implicaties zagen van sommige van hun programmapunten."

Een ander breekpunt voor N-VA is de kwestie rond het burgemeesterschap. "We hebben gepolst naar hun tegemoetkoming rond het afstaan van ons burgemeesterschap, indien we als beide fracties zouden samenwerken," laat N-VA weten in een persbericht.

"Later op de week werden we opnieuw gecontacteerd met de vraag hoe we de zaken zien evolueren," klinkt het bij N-VA, "dat wilden we net van Denk Dilbeek weten, aangezien zij het initiatiefrecht hebben. Uiteindelijk kwam de vraag om tegen einde van de eerste week te laten weten of het nog zinvol was om verder te praten." Daarop hebben de Vlaams-nationalisten "na rijp beraad en gezien het stroeve verloop van de voorbije week" beslist de gesprekken met de lijst van Vanderoost niet verder te zetten.

Blauw Dilbeek heeft langer aan tafel gezeten, maar constateert dat het water te diep is. Bovendien twijfelt Blauw aan de cohesie binnen de kartellijst van Vanderoost. "Het is een uiteenlopend amalgaam van oppositiepartijen, bijeengebracht met als enig doel de meerderheid te doorbreken. En dat biedt weinig zekerheid op de toekomst", klinkt het bij de liberalen.