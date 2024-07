N-VA stelt kandidaten provincielijst voor: “Belangrijk om mee te beslissen zolang provincies bestaan”

Huidig voorzitter van de provincieraad Linda van den Eede, provincieraadsleden Lena Ghysels, Joris Van den Cruijce en Marc Sluys, allemaal zijn ze opnieuw kandidaat op de provincielijst van N-VA. Gooikenaar Philippe De Cock staat op plaats zes. “Ik vind het heel belangrijk dat onze fusiegemeente Pajottegem straks vertegenwoordigd wordt in de provincie”, zegt De Cock. “We worden de grootste gemeente van Vlaams-Brabant en leggen het accent op het behoud van de natuur. Ik denk wel dat de provincie ons op dat vlak één en ander te bieden heeft.”

Maar die ambities wringen toch wat, want N-VA staat hier in een pijnlijke spreidstand. De partij pleit namelijk al lang voor het afschaffen van het provinciale bestuursniveau. “Dat blijft mijn standpunt en dat van de partij”, zegt Gunther Coppens, die de lijst trekt. “Maar zolang ze bestaan hebben we er alle belang bij we ook op dat niveau blijven meebeslissen. De verstedelijkingsdruk laag houden, het Nederlands promoten, water, fietssnelwegen of toerisme: het zijn allemaal provinciale bevoegdheden op dit moment.”

Maar wat als de nieuwe Vlaamse regering straks de provincies afschaft? “Dan wordt de grote uitdaging om het kind niet met het badwater weg te gooien”, zegt Coppens. “De provincie heeft wel degelijk een werking die dichtbij de gemeenten staat. Als we dan een nieuw ecologisch-politiek systeem moeten vinden, dan moet je zorgen dat dat dichtbij de gemeente blijft.”