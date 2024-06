Open VLD kaart vervolgingsbeleid en tekort aan agenten aan

Open VLD trok de straat op in Asse voor meer veiligheid en een rechtssysteem op maat van Halle-Vilvoorde. Daarbij verwijzen de liberalen naar de taalwetgeving die nu stelt dat verdachten van criminele feiten een taalwissel kunnen aanvragen, waardoor hun zaak verhuist naar een Franstalige rechtbank. “Vandaar dat wij nu voorstellen dat feiten altijd berecht worden op het grondgebied zelf, zodanig dat die onnodige taalwissels niet altijd moeten worden gevraagd”, zegt Irina De Knop.

Maar prioritair is de politie. “Het belangrijkste is dat we voldoende politiemensen hebben om de veilgheid te kunnen waarborgen”, gaat De Knop verder. “Verschillende zones kampen met tekorten. Als we de politiezorg willen verzekeren, moeten daar meer in geïnvesteerd worden.”