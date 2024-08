Oud-journalist Guido Naets duwt Vlaams Belang-lijst

In Zaventem duwt voormalig VRT-journalist Guido Naets (89) voor de verkiezingen van oktober de lijst van Vlaams Belang. Naets was onder andere was 18 jaar Europa-journalist voor de openbare omroep . Hij stond ook vier jaar aan het hoofd van de studiedienst van de toenmalige CVP, en was 15 jaar directeur-perschef van het Europees parlement.