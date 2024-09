Samen Anders trekt met Roel Anciaux als lijsttrekker naar de kiezer

In Meise trekt Samen Anders met Roel Anciaux als lijsttrekker naar de kiezer. De partij heeft er enkele woelige jaren opzitten. Nadat de partij door een meerderheidswissel in de oppositie belandde, stapten ook enkele kopstukken uit de partij of werden er uit gezet. Maar met vernieuwd vertrouwen trekt Samen Anders naar de kiezer. “Dit is het moment om te kiezen voor kandidaten die echt het verschil willen maken”, klinkt het.