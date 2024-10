Schepenambten verdeeld in Bever

Het nieuwe Beverse college van burgemeester en schepenen is bekend. Thuis in bever van Kristof Cattie is er gisteren in geslaagd de bevoegdheden te verdelen.

Kristof Cattie blijft burgemeester en neemt bovendien de bevoegdheden Burgerlijke stand, Milieu, Stedenbouw en Onthaal voor zijn rekening. Stefaan Goessens zal zich bekommeren om Dierenwelzijn, Senioren, Sport en Financiën; Cindy Durieux zal zich de komende zes jaar met onderwijs, Cultuur, Personeel, Gezondheid en Middenstand bezighouden; Michiel Krikilion zit het Bijzonder Comité voor Sociale Diensten voor en zal de bevoegdheden Jeugd, Landbouw en Openbare werken onder zijn hoede nemen.