Team Fouad Ahidar strijkt neer in Vilvoorde: Nick Deknudt trekt de lijst

Bij de verkiezingen van juni was de partij van voormalig Brussels parlementslid Fouad Ahidar de grote verrassing. Uit het niks sleepte Team Fouad in het Vlaams parlement twee zetels in de wacht, in Brussel bemachtigde hij één zetel van de zes zetels.

Er gingen al een tijd geruchten de rond dat Ahidar voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober ook lokaal partij-afdelingen uit de grond zou stampen. Nu is bevestigd dat Team Fouad alvast opkomt in Gent, Antwerpen, Mechelen en dus Vilvoorde.

In Vilvoord trekt Nick Deknudt de lijst. De vader van zes kinderen is geboren en getogen in Brussel, maar woont intussen in Vilvoorde. Lange tijd was Deknudt socialist en werkte hij samen met Foud Ahidar. Zo was hij betrokken bij de oprichting van heel wat initiatieven op sociaal, religieus en politiek vlak. “Ik geloof sterk in een visie van een inclusieve, rechtvaardige en solidaire samenleving,” aldus Deknudt. “Daarom was het voor mij een vanzelfsprekende keuze om mij aan te sluiten bij Team Fouad Ahidar.”