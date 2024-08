Verkiezingsbord van jonge LVB-kandidaat sneuvelt al na 36 uur: “Het was mijn enige bord"

“Ali is 20 jaar en student Biomedische Wetenschappen. Daarnaast werkt hij om zijn studies te betalen. Zo zal Ali ook met een foodtruck met taco’s op de kermis van Merchtem staan. Ook zijn campagne moet hij als onafhankelijke kandidaat zelf betalen. Het is dus zeer zuur om te zien dat zijn enige bord voorlopig zo gevandaliseerd wordt.”

Ali Alissa zelf reageert teleurgesteld. “Het was het enige bord dat ik geplaatst had”, zucht hij. “Ik ga het opnieuw aan elkaar plakken en ik ga er een nieuwe bijbestellen. Het bord stond in de tuin van een kennis. De daders zijn dus twee keer over een hek geklommen om het bord te vernielen.”

“Of ik klacht ga indienen bij de politie? Ik denk het niet, er zijn geen bruikbare camerabeelden en de daders zijn onbekend. Hopelijk is dit de laatste keer. Het is de eerste keer dat ik kandidaat ben en meteen krijg ik met vandalisme te maken. Dat is heel erg spijtig, maar we doen voort.”