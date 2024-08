Verkiezingsuitslagen per kiesbureau: "Gevaarlijke manier van werken"

In gemeenten waar in oktober digitaal gestemd wordt, zal je aan het eind van verkiezingsdag weten welke partij een bepaalde deelgemeente het meest aanspreekt. Want daar worden niet alleen de globale scores meegedeeld, maar ook de resultaten per kiesbureau. Dat moet voor meer transparantie zorgen. Maar uit een rondvraag van onze redactie bij enkele burgemeesters, blijkt dat zij dat toch een gevaarlijke manier van werken vinden. Het zou wel eens kunnen leiden tot een beleid op maat, of zelfs een schending van het kiesgeheim, klinkt het.

