Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken: "Beersel is 'battle ground' voor mij"

De uitdagingen in de Vlaamse Rand zijn voor Vlaams Belang één van de speerpunten, klinkt het. “Daarom willen we een herinvoering van de oude wet Gol, waarbij gemeentebesturen in staat zijn om de invoer van vreemdelingen te stoppen,” licht lijsttrekker voor het Vlaams parlement Klaas Slootmans toe. “Als het gemeentebestuur vindt dat er al te veel niet-Europeanen in de gemeente gevestigd zijn, kan ze nieuwe inschrijvingen in het bevolkingsregister weigeren.”

Vlaams Belang pleit voor de invoering van de brede Vlaamse Rand-norm. “Het is niet vijf voor twaalf, maar vijf over twaalf,” aldus voorzitter Tom Van Grieken. “Als we de sympathieke Vlaamse Rand en de Vlaamse identiteit willen behouden, moeten we alle zeilen bijzetten.” Daarnaast wil Vlaams Belang in onze regio ook het landbouwbeleid verzekeren en het landelijke karakter bestendigen door minder te bouwen.