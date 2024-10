Voor Ternat straft huidige coalitie af

Grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Ternat is de burgerlijst van Voor Ternat. Ze halen 12 zetels, vijf meer dan zes jaar geleden. De partij strandt op een zetel van de absolute meerderheid, maar maakt zich onmisbaar in de volgende legislatuur. Ines Swaelens is afgetekend het stemmenkanon in Ternat. Ze haalt 1859 voorkeurstemmen, burgemeester Michel Vanderhasselt blijft steken op 840.

De huidige coalitie verliest vier zetels, waardoor het de meerderheid in de gemeenteraad verliest. Volks telt nu 7 zetels, N-VA Blauw 4. Vlaams Belang en VooruitGroenXL halen elk een zetel.